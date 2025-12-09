Президент Чехии назначил главой правительства лидера движения ANO

Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша главой правительства. Об этом сообщает Чешское ТВ (ČT).

«Назначаю вас главой правительства. Выражаю уверенность, что вы приложите все свои силы, знания и опыт на благо Чешской республики», — обратился чешский президент к Бабишу.

19 ноября издание Berliner Zeitung писало, что изменение курса правительства Чехии по Украине после победы на парламентских выборах Андрея Бабиша может подорвать основу европейских закупок вооружения для Киева.

В октябре газета The Guardian писала, что Евросоюз (ЕС) опасается возможной победы партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан», поскольку это ухудшит положение Украины.

Андрею Бабишу 71 год. С 2017 по 2021 год он же занимал пост премьер-министра, с 2014 по 2017 годы был первым вице-премьером и министром финансов.

В октябре движение ANO выиграло выборы в палату депутатов парламента, получив 34,51% голосов и 80 депутатских мандатов из 200.

Ранее Украине предрекли «удар в спину» после победы Бабиша на выборах в Чехии.