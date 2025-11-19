В Германии испугались смены курса Чехии по Украине

Изменение курса правительства Чехии по Украине после победы на парламентских выборах Андрея Бабиша может подорвать основу европейских закупок вооружения для Киева. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Это произойдет в то время, когда Украина подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны.

Отмечается, что победители недавних парламентских выборов планируют порвать не только с прозападным политическим курсом, но и с политикой поддержки Украины. Украинские власти обеспокоены тем, что Чехия может стать источником нестабильности или даже новым участником антиукраинского блока премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Автор статьи обращает внимание, что прежде программа Чехии по поставке боеприпасов Украине была «спасательным кругом» для республики, однако Бабиш во время предвыборной кампании критиковал ее, а после победы в парламентских выборах о ней вовсе перестали говорить.

На прошедших 3-4 октября выборах в парламент Чехии победу одержало движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов граждан.

Ранее Украине предрекли «удар в спину» после победы Бабиша на выборах в Чехии.