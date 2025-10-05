Украине предрекли «удар в спину» после победы Бабиша на выборах в Чехии

Guardian: победа Бабиша на выборах приведет к отказу Чехии от помощи Украине

Победа на выборах в чешский парламент оппозиционной партии ANO под руководством Андрея Бабиша приведет к отказу Праги от поддержки Украины, что будет означать «удар в спину» от одного из ключевых союзников. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Ожидается, что он (Бабиш — прим. ред.) направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией», — говорится в статье.

По информации журналистов, в ходе предвыборной кампании ANO обещала поднять социальные расходы, зарплаты и пенсии, сократить налоги, а также снизить иностранную помощь, в частности, украинской стороне.

До этого газета писала, что ЕС опасается победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

