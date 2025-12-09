Глава МИД Финляндии призналась, что Европа не хочет мира «любой ценой»

МИД Финляндии: Европа хочет мира как можно скорее, но не любой ценой

Европа стремится к миру на Украине, однако этот мир не должен быть достигнут «любой ценой». Об этом в интервью Bloomberg заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Мы, как и украинцы, хотим мира как можно скорее, но не любой ценой», — подчеркнула она.

Валтонен выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп заинтересован в прочном мире, однако, сказала она, «если мир несправедливый, то он, как правило, долго не продержится».

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.