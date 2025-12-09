В России утвердили стратегию развития здравоохранения на ближайшие пять лет

Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения в России до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения на период до 2030 года. Российский лидер подписал соответствующий указ 8 декабря.

Новая стратегия сменяет предыдущую, действовавшую в стране с 2019 по 2025 год. Согласно документу, кабмину РФ необходимо в течение шести месяцев разработать план мероприятий по реализации утвержденного плана.

Документ состоит из семи разделов и 24 пунктов, которые касаются оценки состояния национальной безопасности в сфере здравоохранения, угроз и вызовов для отрасли, целей и приоритетных направлений развития, а также механизмов, этапов и ожидаемых результатов реализации стратегии.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

До этого Путин заявил, что распределение выпускников медвузов может быть решением проблемы с кадрами в отрасли. Уточняется, что в конце августа правительство внесло в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается обязать студентов-бюджетников в медицинских вузах заключать договор о целевом обучении.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости 13-й зарплаты для медиков и педагогов.