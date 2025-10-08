Россия предложила трем странам провести совместное учение ВМС на Каспии

Российская сторона предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году совместное военно-морское учение на Каспийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны (МО) РФ.

Такое заявление в ведомстве сделали по итогам встречи командующих военно-морских сил (ВМС) РФ, Ирана, Казахстана и Азербайджана в Санкт-Петербурге.

«Российская сторона предложила участникам встречи провести в 2026 году многостороннее военно-морское учение ВМС прикаспийских государств, направленное на отработку вопросов обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе учения планируется отработать взаимодействие при проведении мероприятий поисково-спасательного характера. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что деятельность в закрытой акватории Каспийского моря должна осуществляться исключительно пятью прикаспийскими государствами.

В ходе переговоров российская делегация также выступила с инициативой возобновления работы экспертных групп ВМС по подготовке пятистороннего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области на Каспии.

21 июля российский буксировщик SB738 прибыл в воды Ирана для совместных морских учений по спасению и оказанию помощи — CASAREX 2025, которые стартовали 21 июля и продлились три дня. Мероприятие проводил Северный флот военно-морских сил Ирана под лозунгом «вместе за безопасное Каспийское море». В маневрах принимали участие ВМС Ирана, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также иранские правоохранительные органы

Ранее корабли ВМФ России применили ракеты «Калибр» в рамках учений.