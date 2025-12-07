На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Трампа объяснил, почему отца критикуют за урегулирование конфликтов

Сын Трампа: отца критикуют за завершение войн, потому что мир не приносит деньги
Anna Rose Layden/Reuters

«Влиятельные структуры», которые зарабатывают на войне, критикуют президента США Дональда Трампа за урегулирование конфликтов по всему миру. Об этом заявил его сын Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе, пишет РИА Новости.

«Его критиковали, потому что мир не приносит деньги – деньги приносит война. И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду», — сказал он.

1 декабря Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил, что в 2024 году доходы 100 крупнейших в мире производителей вооружений выросли на 5,9% и достигли рекордных $679 млрд. В докладе отмечается, что на фоне боевых действий на Украине и в секторе Газа государства стремятся к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. В связи с этим резко увеличились глобальные доходы оружейных компаний.

Так, из 26 европейских оружейных компаний, входящих в топ-100, 23 увеличили свои показатели. Их совокупные доходы увеличились на 13%, составив $151 млрд.

18 ноября глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания планирует увеличить объемы продаж вооружений в пять раз и довести их до €50 млрд.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают продавать НАТО «огромные партии» вооружений для Украины.

