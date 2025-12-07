Сын Трампа объяснил, почему отца критикуют за урегулирование конфликтов

Сын Трампа: отца критикуют за завершение войн, потому что мир не приносит деньги

«Влиятельные структуры», которые зарабатывают на войне, критикуют президента США Дональда Трампа за урегулирование конфликтов по всему миру. Об этом заявил его сын Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе, пишет РИА Новости.

«Его критиковали, потому что мир не приносит деньги – деньги приносит война. И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду», — сказал он.

1 декабря Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил, что в 2024 году доходы 100 крупнейших в мире производителей вооружений выросли на 5,9% и достигли рекордных $679 млрд. В докладе отмечается, что на фоне боевых действий на Украине и в секторе Газа государства стремятся к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. В связи с этим резко увеличились глобальные доходы оружейных компаний.

Так, из 26 европейских оружейных компаний, входящих в топ-100, 23 увеличили свои показатели. Их совокупные доходы увеличились на 13%, составив $151 млрд.

18 ноября глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания планирует увеличить объемы продаж вооружений в пять раз и довести их до €50 млрд.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают продавать НАТО «огромные партии» вооружений для Украины.