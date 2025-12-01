На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

SIPRI сообщил о рекордных доходах крупнейших производителей оружия в 2024 году

SIPRI: доходы крупнейших производителей оружия в 2024 году достигли $679 млрд
true
true
true
close
Global Look Press

В 2024 году доходы 100 крупнейших в мире производителей вооружений составили рекордные $679 млрд. Об этом в очередном докладе о мировой торговле оружием сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

В докладе отмечается, что на фоне боевых действий на Украине и в секторе Газа государства стремятся к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. В связи с этим резко увеличились глобальные доходы оружейных компаний. Так, в прошлом году доходы от продажи оружия достигли наивысшего уровня из когда-либо зафиксированных SIPRI, увеличившись на 5,9% и составив $679 млрд.

В частности, совокупная выручка от продажи оружия крупнейшими компаниями США выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд. Доходы от продажи вооружений увеличили 30 из 39 представленных в рейтинге американских производителей.

Из 26 европейских оружейных компаний, входящих в топ-100, 23 увеличили свои показатели. Их совокупные доходы увеличились на 13%, составив $151 млрд.

Российские компании «Ростех» и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), несмотря на международные санкции, приведшие к дефициту комплектующих, увеличили выручку от продаж на 23%, до $31,2 млрд. Эксперты SIPRI отметили, что внутренний спрос смог компенсировать потерю доходов из-за падения военного экспорта.

18 ноября глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания планирует увеличить объемы продаж вооружений в пять раз и довести их до €50 млрд.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают продавать НАТО «огромные партии» вооружений для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами