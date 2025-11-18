В Rheinmetall заявили, что увеличат продажи оружия в пять раз, и это не предел

Глава Rheinmetall Паппергер: к 2030 году продажи компании вырастут в пять раз

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания планирует увеличить объемы продаж вооружений в пять раз и довести их до €50 млрд. Такие планы он обозначил при посещении завода в Унтерлюсе в Нижней Саксонии, передает WirtschaftsWoche.

По словам Паппергера, пик спроса на вооружения к 2030 году пройден еще не будет, поскольку страны НАТО потребуют ускорения темпов производства вооружений.

За первые девять месяцев 2025 года Rheinmetall увеличила выручку на 19,9% в годовом выражении, до €7,515 млрд. В 2024 году продажи концерна составили около €10 млрд.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио призвал страны НАТО наращивать собственные возможности по производству вооружений.

В начале марта американский президент Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности стран — членов НАТО защитить США в случае необходимости.

Ранее Украина выделила Rheinmetall землю для завода по производству боеприпасов.