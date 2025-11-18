На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Rheinmetall заявили, что увеличат продажи оружия в пять раз, и это не предел

Глава Rheinmetall Паппергер: к 2030 году продажи компании вырастут в пять раз
true
true
true
close
Global Look Press

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания планирует увеличить объемы продаж вооружений в пять раз и довести их до €50 млрд. Такие планы он обозначил при посещении завода в Унтерлюсе в Нижней Саксонии, передает WirtschaftsWoche.

По словам Паппергера, пик спроса на вооружения к 2030 году пройден еще не будет, поскольку страны НАТО потребуют ускорения темпов производства вооружений.

За первые девять месяцев 2025 года Rheinmetall увеличила выручку на 19,9% в годовом выражении, до €7,515 млрд. В 2024 году продажи концерна составили около €10 млрд.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио призвал страны НАТО наращивать собственные возможности по производству вооружений.

В начале марта американский президент Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности стран — членов НАТО защитить США в случае необходимости.

Ранее Украина выделила Rheinmetall землю для завода по производству боеприпасов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами