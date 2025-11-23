На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о продаже «огромных партий» оружия НАТО для Украины

Трамп заявил, что продолжает продавать НАТО огромные партии оружия для Украины
Aaron Schwartz/Reuters

Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО «огромные партии» вооружений для Украины. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», — написал он.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США пригрозили Украине прекращением военной помощи, если Киев не согласится на мирный план американского лидера до 27 ноября. По словам чиновников, Вашингтон посылает «сигналы», что поставки оружия даже за деньги Европы и разведданных могут прекратиться.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Ранее политолог указал на неприемлемые для РФ пункты в мирном плане Трампа.

