Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании президенту», — сообщили журналисты.

Нетаньяху и его супругу Сару обвиняют в получении взяток на сумму более $260 тысяч. Израильскому премьеру якобы дарили ювелирные украшения, сигары и шампанское в обмен на политическое покровительство.

Кроме того, Нетаньяху якобы вступил в сговор с двумя израильскими СМИ. По версии следствия, в популярном новостном портале Walla! должны были появляться только положительные отзывы о политике, а он, в свою очередь, должен был продвигать интересы компании Bezeq, которой принадлежит этот интернет-ресурс.

Сам премьер отрицает все обвинения, выдвинутые против него.

До этого президент США Дональд Трамп обратился к израильскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность помилования Нетаньяху, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве. Подписанное Трампом письмо Ицхак Герцог получил 12 ноября. По мнению Трампа, следует немедленно «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

Ранее сообщалось, что Израилю в Международном суде ООН может быть предъявлено обвинение в геноциде.