Закон о господдержке НКО для участников СВО вступит в силу 9 декабря

Госдума утвердила господдержку НКО, помогающих ветеранам СВО
Закон, включающий организации, оказывающие поддержку участникам спецоперации и их семьям, в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), которые имеют право на господдержку, вступит в силу 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что изменения предоставляют дополнительные возможности для развития НКО, помогающих бойцам в реабилитации. По его словам, работа таких организаций является частью системы поддержки участников спецоперации, позволяющей военнослужащим быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни, а также оказывать помощь их родным и близким.

В закон «О некоммерческих организациях» вносятся поправки, которые расширяют перечень СО НКО, имеющих право на государственную поддержку. В него войдут организации, занимающиеся мероприятиями по реабилитации, социально-трудовой адаптации, профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий и членов их семей, а также оказанием психологической помощи.

Володин также напомнил, что с начала специальной военной операции было принято 148 законов в поддержку участников СВО. Он отметил, что цель законодательных инициатив — обеспечить военнослужащих и их семьи всем необходимым, а также поддерживать тех, кто оказывает им помощь.

Ранее участники СВО получили право на бесплатное второе профобразование.

