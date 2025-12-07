В Бенине на фоне попытки госпереворота отключили телевидение

В Бенине на фоне попытки государственного переворота отключили телевидение, население получает информацию через социальные сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оппозиции.

Он добавил, что на данный момент представители оппозиции не располагают полной информацией об инциденте. Официальных комментариев не поступало.

7 декабря в эфире национального телевидения группа военных Республики Бенин объявила о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти. Позднее СМИ сообщили, что президент находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари подтвердил, что значительная часть армии и национальной гвардии лояльны правительству и восстанавливает контроль над ситуацией в стране. По словам дипломата, мятежникам удалось захватить только здание государственного телевидения, после чего они вышли в эфир с заявлением о государственном перевороте.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. С 1600 по 1900 год на территории страны находилось королевство Дагомея.

