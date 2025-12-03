Фон дер Ляйен сообщила о механизме возврата России замороженных средств

В схеме выдачи кредита Украине за счет замороженных российских активов предусмотрен механизм немедленного возврата средств РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

«Мы обеспечили с помощью очень эффективного механизма ликвидности, что необходимые денежные средства всегда будут в наличии», — сообщила она.

3 декабря в Еврокомиссии сообщили, что решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы, в том числе за счет изъятия замороженных российских активов, будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе ЕК указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года. Кроме выдачи так называемого «репарационного кредита» за счет активов РФ предусмотрены также заимствования ЕС.

До этого фон дер Ляйен заявила, что решение о выдаче Украине «репарационного кредита» за счет российских зарубежных активов стало «приглашением» России сесть за стол переговоров. При этом она отметила, что это также сигнал для украинского народа, что им будут посланы средства не только для самообороны, но и для ведения мирных переговоров с позиции силы.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.