На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фон дер Ляйен сообщила о механизме возврата России замороженных средств

Фон дер Ляйен: ЕС предусмотрит механизм возвращения России ее активов
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

В схеме выдачи кредита Украине за счет замороженных российских активов предусмотрен механизм немедленного возврата средств РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

«Мы обеспечили с помощью очень эффективного механизма ликвидности, что необходимые денежные средства всегда будут в наличии», — сообщила она.

3 декабря в Еврокомиссии сообщили, что решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы, в том числе за счет изъятия замороженных российских активов, будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе ЕК указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года. Кроме выдачи так называемого «репарационного кредита» за счет активов РФ предусмотрены также заимствования ЕС.

До этого фон дер Ляйен заявила, что решение о выдаче Украине «репарационного кредита» за счет российских зарубежных активов стало «приглашением» России сесть за стол переговоров. При этом она отметила, что это также сигнал для украинского народа, что им будут посланы средства не только для самообороны, но и для ведения мирных переговоров с позиции силы.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами