Песков раскрыл планы ЕС использовать украинцев «как пули»

Песков: российских активов хватит, чтобы пару лет тратить украинцев как пули
Павел Бедняков/РИА Новости

Замороженных российских активов хватит, чтобы еще пару лет «тратить украинцев как пули». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев как пули», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести как конкретные люди, так и целые страны.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и должна решаться таким образом, чтобы все европейские государства подвергались одинаковому риску.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что кража российских активов в рамках международного права будет квалифицироваться как «формальный повод для объявления войны». По его словам, в таком случае Россия может потребовать от Евросоюза вернуть деньги не через суд, а платить репарации, которые накладываются на поверженных врагов.

Ранее фон дер Ляйен сообщила о механизме возврата России замороженных средств.

