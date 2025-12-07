Успехи Вооруженных сил РФ на Украине обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — сказал он.

По его словам, никто, в том числе США, не может отрицать тот факт, что российские военные уверенно продвигаются в зоне специальной военной операции. Ушаков напомнил о недавних словах американского президента Дональда Трампа, который заявил, что условия урегулирования конфликта для Украины ухудшились с февраля этого года, когда президент Владимир Зеленский приезжал в Белый дом, и если бы тогда Киев согласился на переговоры, то получил бы более выгодные условия мирного соглашения, чем сейчас.

3 декабря Ушаков сказал, что российские военные своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования украинского конфликта со стороны зарубежных партнеров «стали более адекватными».

Ранее Ушаков выразил надежду, что в Европе восторжествует разум благодаря успехам ВС РФ.