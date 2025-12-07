На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков рассказал, как успехи ВС РФ повлияли на переговоры с США по Украине

Ушаков: успехи ВС РФ обеспечили благоприятную обстановку на переговорах с США
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Успехи Вооруженных сил РФ на Украине обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — сказал он.

По его словам, никто, в том числе США, не может отрицать тот факт, что российские военные уверенно продвигаются в зоне специальной военной операции. Ушаков напомнил о недавних словах американского президента Дональда Трампа, который заявил, что условия урегулирования конфликта для Украины ухудшились с февраля этого года, когда президент Владимир Зеленский приезжал в Белый дом, и если бы тогда Киев согласился на переговоры, то получил бы более выгодные условия мирного соглашения, чем сейчас.

3 декабря Ушаков сказал, что российские военные своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования украинского конфликта со стороны зарубежных партнеров «стали более адекватными».

Ранее Ушаков выразил надежду, что в Европе восторжествует разум благодаря успехам ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами