Ушаков рассказал о влиянии успехов ВС РФ на переговоры Путина и Уиткоффа

Ушаков: успехи ВС России отразились на ходе переговоров Путина и Уиткоффа
Станислав Красильников/РИА Новости

Успехи, которых Вооруженные силы России за последние несколько недель добились на поле боя, положительно отразились на ходе и характере переговоров президента РФ Владимира Путина и специального посланника лидера США Стива Уиткоффа. Об этом журналистам заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования украинского конфликта со стороны зарубежных партнеров «стали более адекватными».

2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина с Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО высказались о переговорах США и России в Москве.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
