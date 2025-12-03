Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что и европейцы, и украинцы продемонстрируют более адекватное отношение и восприятие происходящего в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает противоречивые заявление о том, что ВСУ якобы еще воюют с российскими войсками в отдельных населенных пунктах, которые давно уже освобождены армией РФ.

«Я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск этому способствуют», — добавил он.

3 декабря глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину, которой управляет Зеленский, «уничтожит как мир, так и война». Политик отметил, что Украина не сможет бесконечно продолжать боевые действия на деньги стран Европы, однако любые мирные соглашения приведут к упразднению нынешних властей и созданной ими системы.

Глава движения пояснил, что если США смогут надавить на власти Украины и принудить их подписать мирное соглашение по урегулированию конфликта, то так называемая партия войны начнет уничтожать всех, кто осмелится перейти в партию мира, и это уничтожит республику.

Ранее на Западе предрекли конец политической карьеры Зеленского.