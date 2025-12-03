На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по поводу ситуации на фронте

Ушаков: разум восторжествует в Европе благодаря успехам ВС РФ
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что и европейцы, и украинцы продемонстрируют более адекватное отношение и восприятие происходящего в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает противоречивые заявление о том, что ВСУ якобы еще воюют с российскими войсками в отдельных населенных пунктах, которые давно уже освобождены армией РФ.

«Я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск этому способствуют», — добавил он.

3 декабря глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину, которой управляет Зеленский, «уничтожит как мир, так и война». Политик отметил, что Украина не сможет бесконечно продолжать боевые действия на деньги стран Европы, однако любые мирные соглашения приведут к упразднению нынешних властей и созданной ими системы.

Глава движения пояснил, что если США смогут надавить на власти Украины и принудить их подписать мирное соглашение по урегулированию конфликта, то так называемая партия войны начнет уничтожать всех, кто осмелится перейти в партию мира, и это уничтожит республику.

Ранее на Западе предрекли конец политической карьеры Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами