«Теперь многое против Киева»: Трамп — об условиях урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал в Белом доме мнение, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля этого года.

Американский политик напомнил, как говорил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце зимы, что у Киева «нет козырей».

«Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования», — сказал лидер США.

Он добавил, что «от большого ума» власти республики отказались от этой возможности.

«Теперь многое против них», — заметил Трамп.

28 февраля 2025 года переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне закончились ссорой. Глава США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп заявил, что США «не тратят ни копейки» на Украину.