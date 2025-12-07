СМИ: правительство восстанавливает контроль над властью в Бенине

Законно сформированное правительство Бенина восстанавливает контроль над ситуацией в стране после того, как утром группа военных объявила о захвате власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Речь идет о небольшой группе мятежников, у которых был доступ к телевидению», — сообщает агентство со ссылкой на источник в окружении президента Патриса Талона.

По информации собеседника агентства, регулярная армия в настоящее время восстанавливает контроль над ситуацией. Также сообщается, что столица Порто-Ново и крупнейший город страны Котону «находятся в полной безопасности».

В свою очередь министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари подтвердил, что значительная часть армии и национальной гвардии лояльны правительству и восстанавливает контроль над ситуацией в стране.

По словам дипломата, мятежникам удалось захватить только здание государственного телевидения, после чего они вышли в эфир с заявлением о государственном перевороте.

7 декабря в эфире национального телевидения группа военных Республики Бенин объявила о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Ранее россиян предупредили об опасности в Бенине.