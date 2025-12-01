Законодатель США призвала не устраивать переворот в Венесуэле

В Конгрессе США призвали не устраивать переворот в Венесуэле

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала уделить время решению проблем в медицине, а не заниматься организацией госпереворота в Венесуэле. Об этом она написала в соцсети Х.

«Исправьте систему медицинского страхования. А не меняйте режим в Венесуэле», — написала она.

Тейлор-Грин долгое время считалось одной из главных соратников американского лидера Дональда Трампа, однако недавно тот подверг ее жесткой критике. Он заявил, что не будет поддерживать Марджори на выборах.

30 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Позже сообщалось, что переговоры администрации американского президента Дональда Трампа с главой Венесуэлы Николасом Мадуро зашли в тупик из-за трех вопросов.

