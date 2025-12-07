Ушаков: в США божатся, что договоренности Трампа и России будут железобетонными

Представители администрации президента США Дональда Трампа «божатся», что достигнутые с Россией договоренности будут «железобетонно» соблюдаться. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», — сказал представитель Кремля, добавив, что речь идет не о временном перемирии, а о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине.

По словам Ушакова, американские переговорщики очень близки к Трампу и служат ему. Он подчеркнул, что они достаточно четко выполняют его указания.

В этом же интервью Ушаков сообщил, что американцы «каждую минуту» говорят о том, что при Трампе украинский конфликт не начался бы. Они уверяют, что Трамп — другой человек и у него идеология другая.

До этого Трамп выразил надежду, что мир на Украине уже «на подходе». На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется, что переговоры по Украине наберут быстрый темп.

Ранее Ушаков заявил, что Европа постоянно выдвигает неприемлемые для РФ требования по Украине.