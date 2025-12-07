На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков сообщил, о чем «каждую минуту» говорят американцы по поводу Трампа и Украины

Ушаков: в США подчеркивают, что конфликт на Украине не начался бы при Трампе
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Американцы, с которыми сейчас ведет диалог Россия, подчеркивают, что украинский конфликт не начался бы при нынешнем президенте США Дональде Трампе. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Каждую минуту [американцы] подчеркивают, что при Трампе этого бы не началось. <...> Что Трамп — это другой человек, у него идеология другая», — сказал Ушаков.

Дональд Трамп неоднократно возлагал вину за начавшийся на Украине вооруженный конфликт на своего предшественника Джо Байдена. По его мнению, ошибки экс-лидера США стали причиной начала этого военного столкновения.

Одним из аспектов политики Байдена, которые раскритиковал Трамп, стала его «зеленая» энергетическая политика. По словам Трампа, ограничение добычи энергоресурсов привело к росту цен на энергоносители, что, как он считает, позволило России накопить средства для ведения боевых действий на Украине. При этом американский лидер признал, что это не было основной причиной конфликта.

Кроме Байдена Трамп также обвинял украинского президента Владимира Зеленского в том, что началась СВО. Американский лидер подчеркивал, что аргументы Байдена и Зеленского против России были в корне «неконструктивными» и «неправильными». Он считает, что Россию можно было «легко отговорить» от начала специальной военной операции.

Ранее Трамп выразил надежду, что решение конфликта на Украине «на подходе».

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами