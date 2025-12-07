Ушаков: в США подчеркивают, что конфликт на Украине не начался бы при Трампе

Американцы, с которыми сейчас ведет диалог Россия, подчеркивают, что украинский конфликт не начался бы при нынешнем президенте США Дональде Трампе. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Каждую минуту [американцы] подчеркивают, что при Трампе этого бы не началось. <...> Что Трамп — это другой человек, у него идеология другая», — сказал Ушаков.

Дональд Трамп неоднократно возлагал вину за начавшийся на Украине вооруженный конфликт на своего предшественника Джо Байдена. По его мнению, ошибки экс-лидера США стали причиной начала этого военного столкновения.

Одним из аспектов политики Байдена, которые раскритиковал Трамп, стала его «зеленая» энергетическая политика. По словам Трампа, ограничение добычи энергоресурсов привело к росту цен на энергоносители, что, как он считает, позволило России накопить средства для ведения боевых действий на Украине. При этом американский лидер признал, что это не было основной причиной конфликта.

Кроме Байдена Трамп также обвинял украинского президента Владимира Зеленского в том, что началась СВО. Американский лидер подчеркивал, что аргументы Байдена и Зеленского против России были в корне «неконструктивными» и «неправильными». Он считает, что Россию можно было «легко отговорить» от начала специальной военной операции.

Ранее Трамп выразил надежду, что решение конфликта на Украине «на подходе».