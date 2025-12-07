Песков назвал «отрадными» формулировки в стратегии нацбезопасности США

Песков: в стратегии безопасности США есть формулировки в сторону диалога с РФ

«Отрадно», что в обновленной стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов существуют формулировки в сторону диалога и добрых отношений с Россией, это то, о чем говорит и президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Там и формулировки против конфронтации, и в сторону диалога. Это, конечно, отрадно, с одной стороны», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что нужно следить за тем, как обновленная стратегия нацбезопасности США будет реализовываться.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что стратегия нацбезопасности США шокировала Европу.