В Кремле оценили новую стратегию нацбезопасности США

Нужно следить, как обновленная стратегия нацбезопасности США будет реализовываться. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что называется у них «дипстейт», делает все по-другому, бывает и так. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция», — сказал он.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.