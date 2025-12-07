Песков: новая Стратегия нацбезопасности США соответствует видению России

Корректировки, которые США внесли в свою новую Стратегию нацбезопасности, во многом соответствуют видению России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Те корректировки, которые мы видим, они, я бы сказал, соответствуют во многом и нашему видению», — подчеркнул он.

В новой Стратегии, напоминала The New York Times, Европейский союз обвиняется в подавлении «политической свободы», предупреждается, что некоторые члены НАТО рискуют стать «большинством неевропейцев», и говорится, что США следует встать на сторону «патриотических европейских партий».

6 декабря газета Wall Street Journal (WSJ) заявила, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В новой стратегии нацбезопасности США подчеркивается, насколько радикально администрация президента Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.

Ранее Дмитриев отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США, критикующую Европу.