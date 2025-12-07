На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа хочет «вооружиться и действовать в одиночку» без США

NYT: новая Стратегия нацбезопасности США вызвала дискуссии в ЕС о вооружении
French Army/AP

Европа может «вооружиться и действовать в одиночку» на фоне разногласий с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это (появление стратегии – «Газета.Ru») обострило внутри континента дискуссию о том, заключается ли ее долгосрочный интерес в том, чтобы держаться за Америку, несмотря на унижения, или же в том, чтобы столкнуться с новой реальностью, вооружиться и действовать в одиночку», — говорится в сообщении издания.

Та же газета отмечала, что новая Стратегия нацбезопасности США говорит о том, что президент Дональд Трамп «на официальном уровне» презирает европейскую элиту.

В новой Стратегии, напоминает NYT, Европейский союз обвиняется в подавлении «политической свободы», предупреждается, что некоторые члены НАТО рискуют стать «большинством неевропейцев», и говорится, что США следует встать на сторону «патриотических европейских партий».

6 декабря газета Wall Street Journal (WSJ) заявила, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В новой стратегии нацбезопасности США подчеркивается, насколько радикально администрация президента Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.

Ранее Дмитриев отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США, критикующую Европу.

