Мадуро после отставки может получить убежище в России

Сенатор Маллин: Мадуро после отставки может получить убежище в России
Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после возможной отставки может поехать в Россию для получения убежища. Об этом в эфире CNN заявил сенатор Марквейн Маллин.

«Кстати говоря, мы предоставили Мадуро возможность покинуть страну. Мы сказали, что он может покинуть страну и уехать в Россию или другую страну», — сказал законодатель.

30 ноября Мадуро заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев.

Как утверждает канал CNN, часть американских чиновников рассматривала предложенный венесуэльским лидером сценарий как возможный выход из кризиса, однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

Источники CNN также отметили, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и сейчас обсуждают с американской стороной, каким может быть взаимодействие между странами.

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.

Переговоры о мире на Украине
