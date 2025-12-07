На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп стал «официально презирать» европейских лидеров

NYT: Трамп на официальном уровне стал презирать европейскую элиту
Nathan Howard/Reuters

Новая Стратегия нацбезопасности США говорит о том, что президент Дональд Трамп «на официальном уровне» презирает европейскую элиту. Об этом пишет газета The New York Times.

«Трамп давно презирает европейскую элиту. Теперь это официально. Новый политический документ Белого дома официально подтверждает давнее презрение президента Трампа к лидерам Европы», — говорится в сообщении издания.

В новой Стратегии, напоминает NYT, Европейский союз обвиняется в подавлении «политической свободы», предупреждается, что некоторые члены НАТО рискуют стать «большинством неевропейцев», и говорится, что США следует встать на сторону «патриотических европейских партий».

6 декабря газета Wall Street Journal (WSJ) заявила, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В новой стратегии нацбезопасности США подчеркивается, насколько радикально администрация президента Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.

Ранее Дмитриев отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США, критикующую Европу.

