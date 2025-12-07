На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши назвал Европу ближайшим союзником США

Туск назвал Европу союзником США после призыва Маска о ликвидации ЕС
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X заявил, что Европа является ближайшим союзником американцев, а не врагом.

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности», — написал он.

6 декабря американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что Евросоюз необходимо устранить, а отдельным странам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ.

В посте Маск отметил, что бюрократия «медленно душит Европу», и задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают ЕС.

В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал бизнесмену «отправиться на Марс».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X согласился с Маском, что Европейский союз нужно ликвидировать ради возвращения суверенитета входящим в него государствам.

Ранее Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению.

