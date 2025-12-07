На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине призвали равняться на Северную Корею в одном вопросе

Депутат Рады Костенко: Украине надо равняться на КНДР в вопросе воспитания детей
Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украине следует равняться на Северную Корею в вопросе воспитания детей. Такое мнение выразил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник Роман Костенко в рамках Киевского форума по безопасности, трансляция которого велась на YouTube-канале Open Ukraine.

Костенко отметил, что в КНДР детей воспитывают так, что в будущем они готовы отдать жизнь за свое государство. В доказательство своих слов депутат привел подсчеты США, согласно которым, в случае боевых действий 90% населения Северной Кореи окажет серьезное сопротивление.

Костенко считает, что дети должны понимать, что такое оружие.

«Не для того, чтобы они милитаризировались, а это — готовность нации к войне», — сказал он.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Пхеньяна оказать помощь РФ. Он назвал это братским долгом Северной Кореи.

В свою очередь, Путин заявил, что отношения России и КНДР имеют особый доверительный, дружеский и союзнический характер.

Ранее Путин отметил профессионализм солдат КНДР.

Новости Украины
