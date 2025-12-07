Названо число обращений, поступивших на прямую линию с Путиным

Россияне отправили более 255 тысяч обращений на прямую линию с Путиным

Число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным уже превысило 255 тысяч. Такие данные привели в эфире телеканала «Россия-1».

«Объем данных действительно огромный. Обращений уже поступило более 255 тысяч», — сообщили в эфире «России-1».

Согласно статистике, большинство обращений (67%) поступило от женщин. Еще 33% обращений направили на прямую линию с Путиным мужчины. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой всех обращений граждан займется GigaChat.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. В прямом эфире глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан.

4 декабря стартовал сбор вопросов, на которые россияне хотели бы получить ответ от президента. Граждане могут отправлять их вплоть до окончания программы 19 декабря. Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, по СМС и ММС по номеру 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40 и через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы также принимаются через официальные группы программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

