Зюганов высказался о прямой линии Путина

Лидер политической партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин многое взял из советской эпохи, что подтверждает прямая линия. Об этом сообщает РИА Новости.

«В теме, владеет хорошо материалом, знает проблемы, по сути дела, это огромная приемная», — сказал Зюганов в разговоре с журналистами.

По словам главы КПРФ, очень острым оказался вопрос миграции. Зюганов также отметил, что достаточно удовлетворен характером ответов Путина по этой проблеме.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, в ходе которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В этом году прямая линия проходила 19 декабря с 12:00 по Москве. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. «Газета.Ru» следила за общением президента с гражданами и прессой в режиме онлайн.

Ранее Путин допустил создание отдельного ведомства по вопросам миграции.