В Кремле сообщили дату эфира «Итогов года с Владимиром Путиным»

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

В прямом эфире президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан.

Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, а также по СМС и ММС на номер 0–40–40, по телефону 8–800–200–40–40 и через специальное мобильное приложение. Кроме того, текстовые и видеовопросы принимаются через официальные группы программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

Прием вопросов для эфира начнется 4 декабря в 15:00 мск и будет продолжаться до окончания программы 19 декабря.

В декабре 2024 года прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным» — тогда мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

Ранее Песков напомнил о приглашении Трампа в Москву.