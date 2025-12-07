На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль считает позитивным шагом исключение России из числа «прямых угроз» США

Песков: исключение России из числа «прямых угроз» США – позитивный шаг
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В Кремле считают положительным шагом изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия больше не обозначена как «прямая угроза» и даже содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в области стратегической стабильности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Мы считаем это позитивным шагом», — подчеркнул Песков.

В то же время представитель Кремля сообщил, что в администрации российского президента проанализируют обновление ключевого документа США в сфере национальной безопасности. Он уточнил, что посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента США Дональда Трампа, разительно отличаются от подходов прежних американских лидеров, в том числе экс-президента Джо Байдена.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении Трампа обновить ядерную триаду США и анонсировал в Соединенных Штатах проведение новых ядерных испытаний. Кроме того, шеф штаб-квартиры министерства обороны США заявил о намерении вооруженных сил страны контролировать все западное полушарие и не допустить размещения вражеского арсенала в этой части мира.

Ранее в Песков сообщил о приверженности РФ миру на Украине.

