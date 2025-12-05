На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле сообщили о приверженности РФ миру на Украине

Песков заявил, что Россия по-настоящему хочет мира на Украине
Россия хочет добиться мира на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Индия придерживается достаточно взвешенного подхода к конфликту на Украине. Нью-Дели выступает за мир, и Москва делает то же самое, подчеркнул представитель Кремля.

«Мы действительно хотим мира», — сказал Песков.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. В ходе встречи глава правительства азиатской республики отметил, что Москва и Нью-Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации в зоне украинского кризиса. По его мнению, это свидетельствует о глубоком доверии между двумя государствами.

После переговоров Путин и Моди провели совместную пресс-конференцию. Во время нее премьер-министр Индии сообщил, что республика выступает за установление устойчивого и долгосрочного мира в контексте урегулирования конфликта на Украине. Нью-Дели приветствует все усилия по нахождению мирного разрешения ситуации, добавил он.

Ранее Моди отказался считать Индию нейтральной страной.

