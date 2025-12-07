На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков сообщил, что в Кремле проанализируют новую стратегию нацбезопасности США

Песков: в Кремле планируют проанализировать новую стратегию нацбезопасности США
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

В Кремле планируют проанализировать новую стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать», — отметил он.

Представитель Кремля прокомментировал обновление ключевого документа США в сфере национальной безопасности. Из него исчезло упоминание России как «прямой угрозы», при этом в нем содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

До этого глава штаб-квартиры Министерства обороны США Пит Хегсет заявил о планах президента США обновить ядерную триаду. Также шеф Пентагона сообщил о намерении Штатов возобновить проведение ядерных испытаний. Хегсет при этом уточнил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие на равных с другими странами. Кроме того шеф американского миобра пообещал, что США не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии.

Ранее Песков раскрыл подход России к администрации Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами