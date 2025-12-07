Песков сообщил, что в Кремле проанализируют новую стратегию нацбезопасности США

В Кремле планируют проанализировать новую стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать», — отметил он.

Представитель Кремля прокомментировал обновление ключевого документа США в сфере национальной безопасности. Из него исчезло упоминание России как «прямой угрозы», при этом в нем содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

До этого глава штаб-квартиры Министерства обороны США Пит Хегсет заявил о планах президента США обновить ядерную триаду. Также шеф Пентагона сообщил о намерении Штатов возобновить проведение ядерных испытаний. Хегсет при этом уточнил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие на равных с другими странами. Кроме того шеф американского миобра пообещал, что США не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии.

Ранее Песков раскрыл подход России к администрации Трампа.