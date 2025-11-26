РФ вышла из соглашения с Евроарктическим регионом о сотрудничестве в области ЧС

МИД: Россия прекратила участие в соглашении с Евроарктическим регионом по ЧС

Россия прекратила участие в соглашении стран Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в сфере предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС). Об этом сообщило министерство иностранных дел на портале официального опубликования правовых актов.

Из размещенного документа следует, что действие соглашения, подписанного 11 декабря 2008 года в Москве, прекращено с 16 ноября 2025 года.

19 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю, подписанного в 2007 году и предполагающего создание Международного Баренцева секретариата для развития сотрудничества в этом море и Евроарктическом регионе.

Также российская сторона денонсировала соглашение 2008 года о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, которое было заключено странами СБЕР — Совета Баренцева/Евроарктического региона (в него входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция). Совет создавался более 30 лет назад как орган межправительственного взаимодействия «в интересах обеспечения устойчивого развития региона».

Ранее в Госдуме объяснили, почему РФ расторгла соглашения по Баренцеву региону.