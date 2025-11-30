Белоруссия получила ответ Литвы на запрос об инциденте на Игналинской АЭС

Литва ответила на запрос МЧС Белоруссии об инциденте на Игналинской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщило министерство, передает РИА Новости.
Как писали СМИ, 25 ноября произошел пожар в здании на территории Игналинской АЭС, расположенной в четырех километрах от белорусско-литовской границы. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.
По данным литовской стороны, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Выброса радиоактивных материалов не произошло.
«Событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ», — говорится в сообщении.
До этого vинистерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Литвы немедленно предоставить полные данные об инциденте, который произошел на Игналинской атомной электростанции.
Ранее Лукашенко назвал «глупостью» действия властей Литвы.