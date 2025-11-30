На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия получила ответ Литвы на запрос об инциденте на Игналинской АЭС

Литва ответила на запрос МЧС Белоруссии о возгорании на Игналинской АЭС
true
true
true
close
Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Литва ответила на запрос МЧС Белоруссии об инциденте на Игналинской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщило министерство, передает РИА Новости.

Как писали СМИ, 25 ноября произошел пожар в здании на территории Игналинской АЭС, расположенной в четырех километрах от белорусско-литовской границы. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

По данным литовской стороны, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Выброса радиоактивных материалов не произошло.

«Событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

До этого vинистерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Литвы немедленно предоставить полные данные об инциденте, который произошел на Игналинской атомной электростанции.

Ранее Лукашенко назвал «глупостью» действия властей Литвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами