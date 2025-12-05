Украинский лидер Владимир Зеленский критиковал компанию «Энергоатом» за коррупцию, однако именно его действия фактически и привели к ее развитию там. Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times.

«Администрация Зеленского обвинила наблюдательный совет «Энергоатома» в неспособности остановить коррупцию. Однако, как выяснила The Times, именно правительство Зеленского нейтрализовало наблюдательный совет «Энергоатома»», — говорится в сообщении издания.

В документах и ​​интервью с примерно 20 западными и украинскими чиновниками, тесно сотрудничавшими с советами директоров компаний или входившими в их состав, The Times обнаружила политическое вмешательство не только в «Энергоатом», но и в государственной электроэнергетической компании «Укрэнерго», а также в Агентстве оборонных закупок Украины, пишет NYT.

Политическое вмешательство в работу наблюдательного совета «Энергоатома» — яркий пример того, как украинское руководство блокирует усилия по борьбе с коррупцией, подчеркивает издание.

Как писала NYT, чтобы защитить свои деньги, США и европейские страны настаивали на надзоре. Они потребовали от Украины разрешить группам внешних экспертов, известным как наблюдательные советы, контролировать расходы, назначать руководителей и предотвращать коррупцию.

«Правительство Зеленского саботировало надзор, что способствовало процветанию коррупции… Руководство в Киеве даже переписало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохранив контроль со стороны правительства и позволив тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних», — говорится в сообщении.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.