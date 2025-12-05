На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Зеленский критиковал «Энергоатом» за коррупцию, но сам насадил ее там

NYT: Зеленский способствовал развитию коррупции в «Энергоатоме»
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский критиковал компанию «Энергоатом» за коррупцию, однако именно его действия фактически и привели к ее развитию там. Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times.

«Администрация Зеленского обвинила наблюдательный совет «Энергоатома» в неспособности остановить коррупцию. Однако, как выяснила The Times, именно правительство Зеленского нейтрализовало наблюдательный совет «Энергоатома»», — говорится в сообщении издания.

В документах и ​​интервью с примерно 20 западными и украинскими чиновниками, тесно сотрудничавшими с советами директоров компаний или входившими в их состав, The Times обнаружила политическое вмешательство не только в «Энергоатом», но и в государственной электроэнергетической компании «Укрэнерго», а также в Агентстве оборонных закупок Украины, пишет NYT.

Политическое вмешательство в работу наблюдательного совета «Энергоатома» — яркий пример того, как украинское руководство блокирует усилия по борьбе с коррупцией, подчеркивает издание.

Как писала NYT, чтобы защитить свои деньги, США и европейские страны настаивали на надзоре. Они потребовали от Украины разрешить группам внешних экспертов, известным как наблюдательные советы, контролировать расходы, назначать руководителей и предотвращать коррупцию.

«Правительство Зеленского саботировало надзор, что способствовало процветанию коррупции… Руководство в Киеве даже переписало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохранив контроль со стороны правительства и позволив тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних», — говорится в сообщении.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами