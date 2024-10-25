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В России допустили, что Африка может стать ведущим континентом в экономике

Депутат Бут: Африка станет ведущим континентом в мировой экономике через 50 лет

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Александр Гальперин/РИА Новости

Через 50 лет Африка может стать локомотивом мировой экономики. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Он подчеркнул, что у России хорошие шансы наладить взаимовыгодное сотрудничество с африканскими государствами.

«Африка — континент будущего. Это идеальный рынок для наших продуктов питания и нашей промышленности», — сказал Бут.

Парламентарий напомнил, что Россия никогда не принимала участия в колониальной экспансии на этом континенте. По его мнению, России необходимо создавать в Африке транспортную инфраструктуру, вводить дополнительное авиасообщение, а также увеличивать стипендии для обучающихся в РФ африканских студентов.

22 октября, перед встречей с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой на саммите БРИКС, президент России Владимир Путин заявил, что Москва придает большое значение укреплению связей со странами Африки.

Он напомнил о практической работе над реализацией принятых по итогам петербургского саммита Россия — Африка совместных документов.

Ранее Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия.

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