Правительство России одобрило подписание соглашения о безвизе с Саудовской Аравией

Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России одобрило возможное подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между РФ и Саудовской Аравией. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно проекту соглашения, граждане обеих стран смогут находиться на территории России и Саудовской Аравии без виз до 90 дней. Для въезда в страну туристам потребуется предъявить действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

Из документа следует, что в рамках безвизового режима граждане России и Саудовской Аравии не смогут устроиться на работу, учебу или получить постоянное проживание. Для этого им необходимо получить соответствующие разрешения.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна виза, получить которую можно онлайн или по прибытии в аэропорт. С помощью документа туристы могут находиться на территории страны до 90 дней.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро. По его словам, в настоящее время для этого ведутся все необходимые приготовления.

Ранее Черногория временно приостановила безвизовый режим с Турцией.

