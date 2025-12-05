На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытках США заблокировать план ЕК по российским активам

Bloomberg: США работают над блокированием плана ЕК по конфискации активов РФ
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

США работают со странами — членами Европейского союза (ЕС), чтобы блокировать план Европейской комиссии (ЕК) по конфискации замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, американская сторона настаивает на том, чтобы использовать российские активы для достижения мира на Украине, а не продолжения боевых действий. В Вашингтоне считают, что впоследствии эти средства можно будет использовать в рамках послевоенных инвестиций на Украине под контролем самих США.

3 декабря коллегия ЕК одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных активов РФ, вместо их экспроприации. Как рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуются €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим в региональном содружестве предложили альтернативу конфискации российских активов — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

В тот же день фон дер Ляйен заявила, что ЕК прислушивается к опасениям Бельгии в связи с использованием заблокированных активов РФ для выдачи Украине «репарационного кредита». Она пообещала, что ЕС не оставит королевство в затруднительном положении.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили, что в ответ на изъятие российских активов «будет сюрприз».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами