Стало известно о попытках США заблокировать план ЕК по российским активам

США работают со странами — членами Европейского союза (ЕС), чтобы блокировать план Европейской комиссии (ЕК) по конфискации замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, американская сторона настаивает на том, чтобы использовать российские активы для достижения мира на Украине, а не продолжения боевых действий. В Вашингтоне считают, что впоследствии эти средства можно будет использовать в рамках послевоенных инвестиций на Украине под контролем самих США.

3 декабря коллегия ЕК одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных активов РФ, вместо их экспроприации. Как рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуются €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим в региональном содружестве предложили альтернативу конфискации российских активов — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

В тот же день фон дер Ляйен заявила, что ЕК прислушивается к опасениям Бельгии в связи с использованием заблокированных активов РФ для выдачи Украине «репарационного кредита». Она пообещала, что ЕС не оставит королевство в затруднительном положении.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили, что в ответ на изъятие российских активов «будет сюрприз».