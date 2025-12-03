В Еврокомиссии ответили на опасения Бельгии в связи российскими активами

Фон дер Ляйен: ЕК слышит опасения Бельгии и не оставит королевство в беде

Еврокомиссия (ЕК) прислушивается к опасениям Бельгии в связи с использованием замороженных российских активов при выдаче Киеву «репарационного» кредита и не оставит королевство в затруднительном положении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

По ее словам, существуют надежные меры безопасности, обеспечивающие снижение рисков и защиту интересов государств — членов ЕК.

При этом Фон дер Ляйен подчеркнула, что распоряжение российскими активами комиссией не требует компромисса, а итоговое решение будет зависеть от голосов квалифицированного большинства.

«Это решение (по суверенным активам России. — «Газета.Ru») может быть принято квалифицированным большинством голосов», — сказала она на пресс-конференции.

По данным Bloomberg, европейские чиновники рассчитывают на то, что предложенная 3 декабря юридическая инициатива позволит лидерам ЕС принять решение по российским активам в ходе встречи в Брюсселе 18 декабря.

До этого коллегия ЕК одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных российских активов, вместо их экспроприации. По словам главы ЕК, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуется €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим была предложена альтернатива экспроприации активов РФ — выдача кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

Ранее Мария Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.