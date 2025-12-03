Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсуждали тему участия Украины в НАТО

Ушаков: вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался между Путиным и Уиткоффом

Вопрос об участии Украины в НАТО обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с представителями США во вторник. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Это один из ключевых вопросов, вы знаете. Он обсуждался. Я не могу рассказать подробности», — заявил он.

Помощник российского лидера добавил, что переговоры проводились в закрытом режиме и ни американцы, ни российская сторона не будут комментировать конкретно, о чем и как говорил Путин со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

До этого газета Politico писала, что в НАТО захотели сделать программу PURL более гибкой и устойчивой. По словам автора публикации, для этого альянс рассматривает идею отказаться от выделения средств Украине.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос.

Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.