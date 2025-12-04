На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломат назвал причину ликвидации Совета Россия — НАТО

Дипломат Долгов: Брюссель разрушил архитектуру безопасности в Европе
Ликвидация Совета Россия — НАТО является логичным следствием разрушения Брюсселем архитектуры европейской безопасности. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов. При этом он подчеркнул, что данный шаг не помешает Москве достичь целей специальной военной операции.

«Совет Россия — НАТО был создан для военно-политического сближения Москвы и Брюсселя, координации в сфере безопасности. Сейчас мы видим, что действия Североатлантического альянса, подогревающего конфликт на Украине, прямо противоречат вышеназванным целям», — сказал Долгов.

Он также обратил внимание, что заявление об упразднении Совета было сделано не самим Альянсом, а Польшей. Как считает дипломат, Варшава хочет выглядеть в глазах Запада большим атлантистом и русофобом.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет Россия — НАТО, созданный в 2002 году, официально упразднен. По его словам, это решение отражает переход к созданию «европейской безопасности против России». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это, отметив, что с врагами советов быть не может. Ранее США рассматривали возможность возобновления работы органа в рамках мирного урегулирования по Украине, но в Кремле заявили, что на сегодня политическая ситуация не позволяет это сделать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте раскрыл шаги НАТО в случае провала мирных переговоров по Украине.

