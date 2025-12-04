Посольство РФ отвергло обвинения Лондона в причастности к инциденту в Солсбери

Россия категорически отвергает безосновательные обвинения Великобритании в причастности к инциденту в Солсбери в 2018 году. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Посол России в Великобритании Андрей Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где отклонил все обвинения, включая направленные в адрес президента РФ. В посольстве подчеркнули, что у Лондона до сих пор нет ответов на ключевые вопросы по «делу Скрипалей».

«Мы вновь потребовали информации на этот счет и запросили консульский доступ к нашим гражданам», — отмечается в заявлении.

21 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Запада предоставить результаты анализов по делам о якобы отравлении «Новичком» Алексея Навального, а также отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Экс-полковник Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

Ранее российского посла вызвали в МИД Британии по делу об отравлениях в Солсбери.