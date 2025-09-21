На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России потребовали обнародовать результаты анализов Навального и Скрипалей

Александр Кряжев/РИА Новости

Российская сторона требует от Запада предоставить результаты анализов по делам о якобы отравлении «Новичком» Алексея Навального, а также отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, когда Навального в 2020 году госпитализировали в Германии якобы с отравлением, никто из его окружения не потребовал результатов исследований. Однако теперь его приближенные заявляют, что его также якобы отравили во время пребывания в колонии, — и на этот раз требуют результатов анализов от западных лабораторий.

«Присоединяемся к отцам и матерям «русской демократии» и вновь требуем от западных лабораторий представить результаты анализов», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, представитель МИД также призвала обнародовать данные о якобы отравлении Скрипалей, а также «хоть какие-то» результаты расследований по подрыву «Северных потоков».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

В августе 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навальный был доставлен в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Юлии Навальной о том, что ее муж был отравлен.

