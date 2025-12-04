Российского посла вызвали в МИД Британии по делу об отравлениях в Солсбери

МИД Великобритании вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина после публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес в июле 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что от российского дипломата хотят потребовать дать ответы по поводу «враждебной деятельности в отношении Великобритании», которую якобы ведет РФ.

В докладе по итогам публичного расследования указано, что Стерджес стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, как считают британские власти, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне утверждают, что Стерджес, как и Скрипаля, отравили веществом под названием «Новичок» якобы российского происхождения. В докладе возложили «моральную ответственность» за произошедшее на руководство России.

До этого посольство РФ в Лондоне заявило, что британские власти пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая свою ответственность за гибель в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. В посольстве отметили, что если в 2018 году инсценировка в Солсбери использовалась властями Великобритании только в рамках «геополитических игрищ», то теперь она цинично используется для отвлечения внимания от истинной причины смерти Стерджес.

Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери 8 июля 2018 года.

Ранее посол России выразил надежду, что Сергей и Юлия Скрипали живы.