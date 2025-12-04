На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российского посла вызвали в МИД Британии по делу об отравлениях в Солсбери

МИД Британии вызвал посла России после публикации доклада об отравлении Стерджес
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

МИД Великобритании вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина после публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес в июле 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что от российского дипломата хотят потребовать дать ответы по поводу «враждебной деятельности в отношении Великобритании», которую якобы ведет РФ.

В докладе по итогам публичного расследования указано, что Стерджес стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, как считают британские власти, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне утверждают, что Стерджес, как и Скрипаля, отравили веществом под названием «Новичок» якобы российского происхождения. В докладе возложили «моральную ответственность» за произошедшее на руководство России.

До этого посольство РФ в Лондоне заявило, что британские власти пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая свою ответственность за гибель в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. В посольстве отметили, что если в 2018 году инсценировка в Солсбери использовалась властями Великобритании только в рамках «геополитических игрищ», то теперь она цинично используется для отвлечения внимания от истинной причины смерти Стерджес.

Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери 8 июля 2018 года.

Ранее посол России выразил надежду, что Сергей и Юлия Скрипали живы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами