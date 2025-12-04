На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психиатр сравнил внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией и Украиной

Врач Кичаев: Уиткофф на переговорах с Россией показывает отношение к собеседнику
Врач-психиатр Александр Кичаев прокомментировал внешний вид специального посланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа, его слова приводит Tsargrad.tv.

По словам врача, Уиткофф демонстрирует свое отношение к собеседнику именно деталями во внешности. Психиатр назвал Уиткоффа «правильным, рациональным, но и вместе с тем эмпатичным». По его мнению, спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа «всегда себя позиционирует в контактах безукоризненным».

«Он выбрит, вымыт, выглажен и так далее. Если он не воспринимает собеседника как некую значимую единицу, то он может себе позволить, скажем так, ему продемонстрировать свое пренебрежение именно внешним видом. То есть для него внешний вид – это такой месседж: я тебя уважаю или я тебя не уважаю», — высказал Кичаев свое мнение.

Тем временем врач-психиатр Мария Касперович заявила, что Уиткофф на встрече с украинской делегацией в Майами неслучайно выглядел неопрятно. Специалист подчеркнула, что внешность на официальных встречах всегда бессознательно сигнализирует о внутреннем отношении.

Ранее эксперт раскрыл центральную тему переговоров России и США.

